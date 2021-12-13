Новый штамм коронавируса Омикрон распространяется быстрее, чем вариант Дельта. Но вызывает более легкие симптомы болезни.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Так, штамм Омикрон может оказаться менее опасным по сравнению с вариантом Дельта.

В организации сообщили, что по состоянию на 9 декабря новый вариант зафиксировали уже в 63 странах.

Также эксперты допускают, что уже имеющиеся вакцины от коронавируса могут быть менее эффективны против нового штамма, но данных для анализа мало. Однако Омикрон может опередить Дельту по количеству больных.

Ученые из Южной Африки считают, что Омикрон может вызвать более легкую форму, чем Дельта. Сейчас действительно среди зарегистрированных случаев заражений новым штаммом не наблюдаются тяжелого течения болезни. Но пока информации не достаточно, чтобы делать окончательные выводы.

Впервые штамм Covid-19 Омикрон обнаружили в Южной Африке в конце ноября. Омикрон выделяется среди других тем, что содержит более 50 мутаций. Среди них 32 изменения в спаечном белке SARS-CoV-2.

Этот вариант может вызвать следующие симптомы: головную боль, першение в горле, затрудненное дыхание, постоянную боль или давление в груди, спутанность сознания, сильную усталость. Подробнее о новом штамме коронавируса Омикрон — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Euronews