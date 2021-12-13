Новий штам коронавірусу Омікрон поширюється швидше за варіант Дельта. Але викликає легші симптоми хвороби.

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я. Так, штам Омікрон може виявитися менш небезпечним порівняно з варіантом Дельта.

В організації повідомили, що станом на 9 грудня новий варіант зафіксували вже у 63 країнах.

Також експерти допускають, що вже наявні вакцини від коронавірусу можуть бути менш ефективними проти нового штаму, але даних для аналізу замало. Однак Омікрон може випередити Дельту за кількістю хворих.

Науковці з Південної Африки вважають, що Омікрон може викликати легшу форму, ніж Дельта. Нині справді серед зареєстрованих випадків інфікувань новим штамом не спостерігається важкого перебігу хвороби. Але поки що інформації не достатньо, щоб робити остаточні висновки.

Вперше штам Covid-19 Омікрон виявили у Південній Африці наприкінці листопада. Омікрон виділяється серед інших тим, що містить понад 50 мутацій. Серед них 32 зміни у спайковому білку SARS-CoV-2.

Цей варіант може викликати такі симптоми: головний біль, першіння у горлі, утруднене дихання, постійний біль або тиск у грудях, сплутаність свідомості, сильна втома. Детальніше про новий штам коронавірусу Омікрон – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Euronews