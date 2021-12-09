Люди, які інфікувалися новим штамом коронавірусу Омікрон, незалежно від того, вакциновані вони чи ні, зазвичай відчувають легкі симптоми. Хоча у невакцинованих вони більш інтенсивні та тривають довше.

Про це розповіла лікарка Анжеліка Кутзі, яка входить до групи лікарів, які першими відзначили сильно мутований штам в Південній Африці. За її словами, Covid-вакцинованим людям достатньо двох-трьох днів для полегшення симптомів.

– У цих пацієнтів не спостерігається такої ж втрати смаку та нюху, потреби у додатковому кисні, які були у пацієнтів зі штамом Дельта. Перебіг дуже схожий на симптоми застуди чи грип, – зазначила вона.

Коетзі також стверджує, що пацієнти скаржаться на головний біль та ломоту в тілі, а також про першіння у горлі. У них немає сильного кашлю, нежитю або ж закладеності носа, як під час інфекцій верхніх дихальних шляхів.

Водночас у Центрі з контролю та профілактики захворювань США розповіли, що науковці та медики з’ясовують, наскільки цей штам небезпечніше інших варіантів коронавірусу. Однак загальні симптоми штаму Омікрон не надто відрізняються від попередніх Covid-варіантів.

Серед симптомів варіанта Омікрон також виділяють: утруднене дихання, постійний біль або тиск в грудях, сплутаність свідомості, дезорієнтація, нездатність прокинутися або не спати, блідий, сірий або синюшний відтінок шкіри, губ і нігтів, сильна втома.

Лікарі стверджують, що необхідно уважніше ставитися до всіх змін самопочуття. У разі виникнення схожих симптомів, варто проконсультуватися з лікарем.

Найкращим захистом від важких форм будь-якого штаму коронавірусу залишається вакцинація двома дозами. Також необхідно пам’ятати про носіння масок та дотримання соціальної дистанції.

Штам коронавірусу Омікрон вперше виявили у ПАР наприкінці листопада 2021 року. Там фіксувалося погіршення епідситуації. Пізніше мутація поширилася іншими країнами світу, в Україні поки що офіційно не підтвердили жодного випадку зараження.

Джерело: The Print, CDC