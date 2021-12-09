Люди, которые заразились новым штаммом коронавируса Омикрон, независимо от того, вакцинированы они или нет, обычно испытывают легкие симптомы. Хотя у невакцинированных они более интенсивные и длятся дольше.

Об этом рассказала врач Анжелика Кутзи, которая входит в группу врачей, которые первыми отметили сильно мутировавший штамм в Южной Африке. По ее словам, Covid-вакцинированным людям достаточно двух-трех дней для облегчения симптомов.

— У этих пациентов не наблюдается такой же потери вкуса и обоняния, потребности в дополнительном кислороде, которые были у пациентов со штаммом Дельта. Течение очень похоже на симптомы простуды или грипп, — отметила она.

Коэтзи также утверждает, что пациенты жалуются на головную боль и ломоту в теле, а также на першение в горле. У них нет сильного кашля, насморка или же заложенности носа, как во время инфекций верхних дыхательных путей.

В то же время в Центре по контролю и профилактике заболеваний США рассказали, что ученые и медики выясняют, насколько этот штамм опаснее других вариантов коронавируса. Однако общие симптомы штамма Омикрон не слишком отличаются от предыдущих Covid-вариантов.

Среди симптомов варианта Омикрон также выделяют: затрудненное дыхание, постоянная боль или давление в груди, спутанность сознания, дезориентация, неспособность проснуться или не спать, бледный, серый или синюшный оттенок кожи, губ и ногтей, сильная усталость.

Врачи утверждают, что необходимо внимательнее относиться ко всем изменениям самочувствия. В случае возникновения похожих симптомов, нужно проконсультироваться с врачом.

Лучшей защитой от тяжелых форм любого штамма коронавируса остается вакцинация двумя дозами. Также необходимо помнить о ношении масок и соблюдении социальной дистанции.

Штамм коронавируса Омикрон впервые обнаружили в ЮАР в конце ноября 2021 года. Там фиксировалось ухудшение эпидситуации. Позже мутация распространилась другими странами мира, в Украине пока официально не подтвердили ни одного случая заражения.

Источник: The Print, CDC