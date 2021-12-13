У Туреччині зафіксовано перші шість випадків інфікування штамом коронавірусу Омікрон: один з них у Стамбулі, решта п’ять – в Ізмірі, повідомив міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа.

– У всіх шести випадках госпіталізація не знадобилася. Перебіг захворювання легкий, пацієнти під амбулаторним наглядом, – сказав Коджа.

Міністр нагадав громадянам, як важливо дотримуватися всіх протиепідемічних правил та обмежень, які прийняті в країні.

Минулої доби в Туреччині зафіксували майже 18 тис. нових випадків інфікування коронавірусом, 182 особи померли, 22 648 інфікованих одужали.

У країні зараз зроблено майже 122 млн щеплень від коронавірусу. Обидві дози вакцини отримали 82,03% громадян віком від 18 років.

Лікар-епідеміолог, який вважає, що боротьба з новими штамами можлива завдяки добре організованій та обов’язковій вакцинації, припускає, що щеплень без ревакцинації недостатньо, якщо говорити про штам Омікрон.

Джерело: Akşam