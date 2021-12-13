У Великій Британії офіційно зафіксовано смерть людини, інфікованої новим варіантом коронавірусу Омікрон. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон під час свого візиту до клініки вакцини в Паддінгтоні на заході Лондона.

Ця новина стала свого роду продовженням попереднього меседжу міністра охорони здоров’я Великої Британії Саджида Джавіда про те, що наразі в лікарнях перебувають десять осіб з підтвердженим діагнозом Омікрон-інфекції.

– На жаль, так, Омікрон призводить до госпіталізації, і, на жаль, підтверджено, що принаймні один пацієнт помер від Омікрона, – сказав Борис Джонсон.

Він зазначив, що, вочевидь, було явно необачно визнати варіант Омікрон більш м’якою версією коронавірусу. З огляду на ситуацію, потрібно визнати явну швидкість, з якою Омікрон поширюється серед населення.

– Так що найкраще, що ми можемо зробити, це задіяти всі запобіжні заходи, – заявив глава уряду.

Нагадаємо, що ранні дані припускали, що новий Covid-варіант Омікрон може бути дещо м’якшим, проте експерти кажуть, що він все одно може призвести до значного збільшення кількості госпіталізацій через підвищену трансмісивність.