Якою надалі буде ситуація навколо Омікрон-варіанта? Чи варто чекати на послаблення епідемічної напруги? Чи стане Омікрон-вірус звичайною сезонною інфекцією, як грип? Як загалом розвиватиметься вакцинація проти коронавірусної інфекції? На ці та інші питання відповіла докторка медичних наук, завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій, керівниця Центру грипу, лікарка-вірусолог Алла Мироненко.

– Коронавірус має понад 90 мутацій. Добре це чи погано? Швидше за все, це початок кінця. Оскільки, коли штам дуже змінюється порівняно з тим, яким він був, то його живучість під великим питанням, – розповіла лікарка.

За її словами, новий штам Омікрон за своєю природою надто далекий від Дельта-варіанта, який зараз превалює в світі, але дуже близький до Альфа-варіанта, або до британського штаму.

Про Омікрон відомо поки що надто мало. Чому ж тоді країни почали закривати кордони і посилювати заходи протиепідемічної безпеки? Тому що, коли з’являється новий варіант, потрібно вжити цих заходів про всяк випадок. А далі вже буде видно.

Відомо, що, на відміну від початкового уханського варіанта, інкубаційний період Омікрона куди коротший: вже не 14 днів, а в середньому три. Тобто ознаки цього вірусу близькі до коронавірусів, які викликають респіраторні хвороби у людей, і передаються через повітря.

Що далі

– Що ж стосується перспективи, то хвиля, яка викликана Дельтою, вже спадає, і це закономірно. Адже будь-який епідемічний процес не триває стабільно все життя, – відзначила Алла Мироненко.

За її словами, хоча зараз провадиться вакцинація, проте навіть з трьома щепленнями люди не тяжко, але ж хворіють. І навіть з двома дозами помирають, на жаль. Йдеться про супутні обтяжливі стани, як-от цукровий діабет.

Однак дорослі люди або перехворіють, або будуть щепленні, і після щеплення можуть знову перехворіти, одужати, і більше не будуть хворіти, принаймні тяжко.

Діти легко перенесуть збудник, і далі він просто поповнить велику компанію респіраторних вірусів, які щороку восени та навесні викликають сезонні респіраторні хвороби. Вже відомі п’ять таких людських коронавірусів, на які хворіють досить легко, тобто без реанімації і кисневої недостатності.

Єдина вакцина: грип + Covid-19

Відомо, що компанія Pfizer анонсувала, що наразі випробовує єдину антиреспіраторну вакцину: проти грипу і коронавірусу.

– Взагалі-то це можливо, дивлячись, яку технологію вони використовують. Але не факт, що єдина вакцина буде саме РНК, – говорить вірусологиня.

І додає, що як будь-яка вакцина, особливо нова, має пройти всі стадії клінічних випробувань. На це потрібно навіть не півроку, а хоча би декілька років, якщо працювати виважено, ретельно, без поспіху.

Природа мутацій

Взагалі вірус – це вельми просте явище. А оскільки хворіє дуже багато людей, віруси постійно накопичують помилки, тобто мутації. Це природний процес. Просто одні мутації призводять до того, що вірус або гине, або втрачає епідемічні потенції, або, навпаки, отримує переваги. Такі, наприклад, як здатність ухилятися від імунної відповіді, або резистентність до противірусних препаратів, або більшу трансмісивність.

Коли новий вірус приходить у популяцію, у нас немає базового імунітету, немає клітин, які б пам’ятали, що колись був контакт із таким вірусом. Тому завжди клінічний перебіг хвороби буде тяжчим.

Але коли вірус вже циркулює в популяції, він адаптується, потерпаючи від дії імунної системи, яка його таким чином змінює, тобто зумовлює більшу кількість помилок, мутацій. Інша справа, в який бік вірус змінюється.

Існують мільярди змінених вірусів, але небагато з них набуває епідемічних потенцій. Тому що основна частина змін, які відбуваються у вірусах, негативні для них, і частіше просто приводять до загибелі.