Какой будет в дальнейшем ситуация вокруг Омикрон-варианта? Стоит ли ждать ослабления эпидемического напряжения? Станет ли Омикрон-вирус обычной сезонной инфекцией, как грипп? Как в целом будет развиваться вакцинация против коронавирусной инфекции? На эти и другие вопросы ответила доктор медицинских наук, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций, руководитель Центра гриппа, врач-вирусолог Алла Мироненко.

— Коронавирус имеет более 90 мутаций. Хорошо это или плохо? Скорее всего, это начало конца. Потому что когда штамм очень меняется по сравнению с тем, каким он был, то его живучесть под большим вопросом, — рассказала врач.

По ее словам, новый штамм Омикрон по своей природе очень далек от Дельта-варианта, который сейчас превалирует в мире, но очень близок к Альфа-варианту, или к британскому штамму.

Об Омикроне известно пока очень мало. Почему же тогда страны начали закрывать границы и усиливать меры противоэпидемической безопасности? Потому что, когда появляется новый вариант, нужно принять эти меры на всякий случай. А дальше уже будет видно.

Известно, что, в отличие от первоначального уханского варианта, инкубационный период Омикрона более короткий: уже не 14 дней, а в среднем три. То есть признаки этого вируса близки к коронавирусам, которые вызывают респираторные болезни у людей, и передаются через воздух.

Что дальше

— Что же касается перспективы, то волна, вызванная Дельтой, уже спадает, и это закономерно. Потому что любой эпидемический процесс не длится стабильно всю жизнь, — отметила Алла Мироненко.

По ее словам, хотя сейчас проводится вакцинация, однако даже с тремя прививками люди не тяжело, но болеют. И даже с двумя дозами умирают, к сожалению. Речь идет о сопутствующих осложненных состояниях, таких как сахарный диабет.

Но взрослые люди либо переболеют, либо получат прививку, и после прививки могут снова переболеть, выздороветь, и больше не будут болеть, по крайней мере, тяжело.

Дети легко перенесут возбудитель, и дальше он просто пополнит большую компанию респираторных вирусов, которые ежегодно осенью и весной вызывают сезонные респираторные болезни. Уже известно о пяти таких человеческих коронавирусах, которыми болеют достаточно легко, то есть без реанимации и кислородной недостаточности.

Единая вакцина: грипп + Covid-19

Известно, что компания Pfizer заявила о разработке единой антиреспираторной вакцины против гриппа и коронавируса.

– Вообще-то это возможно, смотря какую технологию они используют. Но не факт, что единая вакцина будет именно РНК, — говорит вирусолог.

И добавляет, что как любая вакцина, особенно новая, должна пройти все стадии клинических испытаний. А на это нужно даже не полгода, а хотя бы несколько лет, если работать взвешенно, тщательно, без галопа.

Природа мутаций

Вообще вирус — это довольно простое создание, но поскольку болеют очень много людей, вирусы постоянно накапливают ошибки, то есть мутации. Это естественный процесс.

Просто одни мутации приводят к тому, что вирус либо погибает, либо теряет эпидемические потенции, либо, наоборот, получает преимущества. Такие, например, как способность уходить от иммунного ответа, или резистентность к противовирусным препаратам, или большую трансмиссивность.

Когда новый вирус приходит в популяцию, у нас нет базового иммунитета, нет клеток, которые бы помнили, что когда-то был контакт с этим вирусом. Поэтому клиническое течение инфекции всегда будет тяжелее.

Но когда вирус уже циркулирует в популяции, он адаптируется, страдая от действия иммунной системы, которая его таким образом изменяет, то есть приводит к большему количеству ошибок, мутаций. Другое дело, в какую сторону вирус меняется.

Есть миллиарды измененных вирусов, но мало кто из них приобретает эпидемические потенции. Потому что основная часть изменений, которые происходят в вирусах, негативны для них, и чаще просто приводят к гибели.