В Украине рассматривают возможность введения бустерной дозы вакцины против коронавируса с середины января 2022 года.

Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире программы Полюса. По его словам, Украина подписала контракты на 2022 и 2023 год по поставкам бустерных доз вакцины от Covid-19.

— Уже по 25 млн доз у нас законтрактовано. Это контракты именно под бустерные дозы. У нас Минздрав рассматривает вопрос бустерной дозы где- то с середины января, — сказал Радуцкий.

Он предположил, что вероятно, от коронавируса людям придется вакцинироваться каждый год, как и в случае с гриппом.

Также эксперт рассказал, что китайская вакцина Coronavac не предусматривает третью, бустерную прививку. Так, для этой дозы лучше использовать мРНК вакцину, а не векторные или инактивированные препараты.

— Вот Coronavac, мы сейчас ведем переговоры с производителем. Они сами не уверены. То есть они еще не говорят, что их вакциной можно делать третью дозу. Там еще есть вопросы, — отметил депутат.

Радуцкий добавил, что сейчас около 60% населения Украины не сделали прививки от Covid-19 даже второй дозой. Также истекает срок действия препарата AstraZeneca, хотя эта вакцина также не предусматривает использование бустерных доз.

Недавно в Украине приняли решение о начале кампании по Covid-вакцинации третьей дозой. Дополнительную дозу получат украинцы, состояние здоровья которых оценивается с позиций очень ослабленной иммунной системы. Это люди, перенесшие операцию по пересадке органов, ВИЧ-инфицированные и пациенты, нуждающиеся в гормональной терапии.

Источник: Суспільне