В Україні розглядають можливість запровадження бустерної дози вакцини проти коронавірусу з середини січня 2022 року.

Про це розповів голова парламентського комітету з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький в ефірі програми Полюси. За його словами, Україна підписала контракти на 2022 і 2023 роки щодо постачання бустерних доз вакцини від Covid-19.

– Вже по 25 млн доз у нас законтрактовано. Це контракти саме під бустерні дози. У нас МОЗ розглядає питання бустерної дози десь із середини січня, — сказав Радуцький.

Він припустив, що ймовірно, від коронавірусу людям доведеться вакцинуватися кожного року, як і у випадку з грипом.

Також експерт розповів, що китайська вакцина Coronavac не передбачає третє, бустерне щеплення. Так, для цієї дози краще використовувати мРНК вакцину, а не векторні чи інактивовані препарати.

– Ось Coronavac, ми зараз ведемо перемовини з виробником. Вони самі не впевнені. Тобто вони ще не кажуть, що їхньою вакциною можна робити третю дозу. Там ще є питання, — зазначив депутат.

Радуцький додав, що зараз близько 60% населення України не зробили щеплення від Covid-19 навіть другою дозою. Також спливає термін дії препарату AstraZeneca, хоча ця вакцина також не передбачає використання бустерних доз.

Нещодавно в Україні ухвалили рішення про початок кампанії з Covid-вакцинації третьою дозою. Додаткову дозу отримають українці, стан здоров’я яких оцінюється з позицій дуже ослабленої імунної системи. Це люди, які перенесли операцію з пересадки органів, ВІЛ-інфіковані та пацієнти, які потребують гормональної терапії.

Джерело: Суспільне