Головний санітарний лікар України Ігор Кузін завив про остаточне ухвалення офіційного рішення про початок кампанії з Covid-вакцинації третьою дозою. Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

– Рішення про третю дозу вже ухвалено і найближчим часом буде оприлюднено. Ми будемо рекомендувати додаткову третю дозу для повноцінного формування імунітету тих, хто цього особливо потребує, – зазначив Ігор Кузін.

За його словами, третю дозу отримають ті українці, стан здоров’я яких оцінюється з позицій дуже ослабленої імунної системи. Йдеться, зокрема, щодо:

людей, які перенесли операцію з пересадки органів

ВІЛ-інфікованих

пацієнтів, які потребують гормональної терапії.

Що ж стосується бустерної дози, то, за словами Ігоря Кузіна, її введення поки не стоїть на порядку денному МОЗ.

Ймовірно бустер може бути рекомендований з середини або кінця січня 2022 року.

Нагадаємо, що, за словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, Україна буде готова до бустерної дози після того, як відповідні протоколи будуть затверджені в ЄС.

Однак при цьому, в країні хоча б однією дозою має бути щеплено мінімум 60% громадян або 50% повинні бути вакциновані повністю.

Джерело: сніданок з 1+1