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Вакцинация

Кто в Украине получит третью дозу вакцины от Covid-19 – Кузин

8 декабря 2021, 12:53
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
третья доза
Источник: Depositphotos

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин завил об окончательном принятии официального решения о начале кампании по Covid-вакцинации третьей дозой. Об это он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

— Решение о третьей дозе уже принято и в ближайшее время будет обнародовано. Мы будем рекомендовать дополнительную третью дозу для полноценно формирования иммунитета тех, кто в этом особо нуждается, — отметил Игорь Кузин.

По его словам, третью дозу получат те украинцы, состояние здоровья которых оценивается с позиций очень ослабленной иммунной системы. Речь идет, в частности, о:

  • людях, которые перенесли операцию по пересадке органов
  • ВИЧ-инфицированных
  • пациентах, нуждающихся в гормональной терапии.

Что же касается бустерной дозы, то, по словам Игоря Кузина, ее введение пока не стоит в повестке дня Минздрава.

Предположительно бустер может быть рекомендован с середины или конца января 2022 года.

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Напомним, что, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, Украина будет готова к бустерной дозе после того, как соответствующие протоколы будут утверждены в ЕС.

Однако при этом, в стране хотя бы одной дозой должно быть привито минимум 60% граждан или 50% должны быть вакцинированы полностью.

Источник: завтрак с 1+1

Теги
Игорь Кузин , Імунітет , Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
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