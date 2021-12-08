Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин завил об окончательном принятии официального решения о начале кампании по Covid-вакцинации третьей дозой. Об это он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

— Решение о третьей дозе уже принято и в ближайшее время будет обнародовано. Мы будем рекомендовать дополнительную третью дозу для полноценно формирования иммунитета тех, кто в этом особо нуждается, — отметил Игорь Кузин.

По его словам, третью дозу получат те украинцы, состояние здоровья которых оценивается с позиций очень ослабленной иммунной системы. Речь идет, в частности, о:

людях, которые перенесли операцию по пересадке органов

ВИЧ-инфицированных

пациентах, нуждающихся в гормональной терапии.

Что же касается бустерной дозы, то, по словам Игоря Кузина, ее введение пока не стоит в повестке дня Минздрава.

Предположительно бустер может быть рекомендован с середины или конца января 2022 года.

Напомним, что, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, Украина будет готова к бустерной дозе после того, как соответствующие протоколы будут утверждены в ЕС.

Однако при этом, в стране хотя бы одной дозой должно быть привито минимум 60% граждан или 50% должны быть вакцинированы полностью.

Источник: завтрак с 1+1