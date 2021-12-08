Все разрешенные на сегодня к применению вакцины от коронавирусной инфекции должны защищать от тяжелого течения болезни в случае заражения новым Covid-штаммом Омикрон. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майк Райан.

Эксперт отметил, что, согласно результатам первых лабораторных испытаний, Омикрон все же может частично уклоняться от защиты, приобретенной после инъекции вакциной Pfizer. Выяснилось, что вакцинальные антитела не очень эффективно нейтрализовали новый штамм.

Однако, по словам Майка Райана, нет никаких признаков того, что Омикрон будет активнее уклоняться от иммунной защиты после вакцинации, чем другие варианты.

— У нас есть высококачественные вакцины, которые доказали свою эффективность против всех вариантов с точки зрения тяжелых заболеваний и госпитализаций, и нет причин ожидать, что с Омикроном будет иначе, — отметил он.

По словам представителя ВОЗ, Омикрон пока не проявляет себя хуже, чем Дельта или другие коронавирусные штаммы.