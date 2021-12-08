Всі дозволені на сьогодні до застосування вакцини від коронавірусної інфекції повинні захищати від тяжкого перебігу хвороби у разі зараження на новий Covid-штам Омікрон. Про це заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Майк Райан.

Експерт зазначив, що, згідно з результатами перших лабораторних випробувань, Омікрон все ж може частково ухилятися від захисту, придбаного після ін’єкції вакциною Pfizer. З’ясувалося, що вакцинальні антитіла не дуже ефективно нейтралізували новий штам.

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Однак, за словами Майка Райана, немає жодних ознак того, що Омікрон буде активніше ухилятися від імунного захисту після вакцинації, ніж інші варіанти.

– У нас є високоякісні вакцини, які довели свою ефективність проти всіх варіантів з точки зору важких захворювань і госпіталізацій, і немає причин очікувати, що з Омікроном буде інакше, – зазначив він.

За словами представника ВООЗ, Омікрон поки що не проявляє себе гірше, ніж Дельта або інші коронавірусні штами.