Всі дозволені на сьогодні до застосування вакцини від коронавірусної інфекції повинні захищати від тяжкого перебігу хвороби у разі зараження на новий Covid-штам Омікрон. Про це заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Майк Райан.
Експерт зазначив, що, згідно з результатами перших лабораторних випробувань, Омікрон все ж може частково ухилятися від захисту, придбаного після ін’єкції вакциною Pfizer. З’ясувалося, що вакцинальні антитіла не дуже ефективно нейтралізували новий штам.
Однак, за словами Майка Райана, немає жодних ознак того, що Омікрон буде активніше ухилятися від імунного захисту після вакцинації, ніж інші варіанти.
– У нас є високоякісні вакцини, які довели свою ефективність проти всіх варіантів з точки зору важких захворювань і госпіталізацій, і немає причин очікувати, що з Омікроном буде інакше, – зазначив він.
За словами представника ВООЗ, Омікрон поки що не проявляє себе гірше, ніж Дельта або інші коронавірусні штами.