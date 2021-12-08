Станом на середу, 8 грудня, добовий приріст нових випадків Covid-19 в Україні показав трохи більше 9 тис. осіб. Помітне зниження приросту нових випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію стало причиною виходу станом на вівторок, 7 грудня, з червоної зони епідемічної небезпеки відразу 10 областей України.

У червоному колірному сегменті на сьогодні перебувають Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

Помаранчеву зону покинула Полтавська область, яка перемістилася до жовтої. У помаранчевому кольорі на сьогодні тільки одна область – Донецька.

Таким чином вже 14 областей України перейшли до жовтої зони. Що означає низькі показники рівня захворюваності.

Червоний рівень епідонебезпеки є найвищим: він свідчить про те, що ситуація з Covid-19 в регіоні досягла критичних показників, що може призвести до введення надзвичайних карантинних заходів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 грудня 2021 року. Також у країні продовжено режим надзвичайної ситуації.