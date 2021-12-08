По состоянию на среду, 8 декабря, суточный прирост новых случаев Covid-19 в Украине показал чуть больше 9 тыс. человек. Заметное снижение прироста новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией стало причиной выхода по состоянию на вторник, 7 декабря, из красной зоны эпидемической опасности сразу 10 областей Украины.

В красном цветовом сегменте на сегодня находятся Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Оранжевую зону покинула Полтавская область, которая переместилась в желтую. В оранжевом цвете на сегодня только одна область — Донецкая.

Таким образом уже 14 областей Украины перешли в желтую зону. Что означает низкие показатели уровня заболеваемости.

Красный уровень эпидопасности является наивысшим: он свидетельствует о том, что ситуация с Covid-19 в регионе достигла критических показателей, что может привести к введению чрезвычайных карантинных мер.

Напомним, что Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря 2021 года. Также в стране продлен режим чрезвычайной ситуации.