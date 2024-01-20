Ученые университета Айовы предположили, что угарный газ, концентрация которого в пять раз выше в крови курильщиков, чем у некурящих, способствует более эффективному лечению рака.

Угарный газ убивает, угарный газ лечит

Их предположение было подтверждено в опытах на человеческих клетках рака простаты, поджелудочной железы и легких, а затем и на мышах с этими же видами опухолей.

Предварительный вывод свидетельствовал, что в безопасных терапевтических концентрациях угарный газ может помочь пациентам, которые плохо реагируют на лечение рака.

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Обратиться к этой теме исследователей побудило наблюдение, что курильщики обычно лучше других пациентов реагируют на лечение рака препаратом гидроксихлорохином.

Это средство подавляет возможность раковых клеток расти, переваривая внутриклеточные структуры.

Для безопасной и эффективной доставки угарного газа в организм, ученые изготовили специальную пену. Созданная ранее кислородная пена инъекционно вводилась прямо в опухоль.

Однако на этот раз пена, наполненная угарным газом, предназначалась для употребления в качестве напитка.

Опухоли за месяц уменьшились в 3-4 раза

Как показали опыты, при комбинации лечения рака препаратом гидроксихлорохин и пеной с угарным газом опухоли у мышей за три недели уменьшились в три-четыре раза, по сравнению с теми, кого лечили исключительно противораковым препаратом.

При этом все время у грызунов оставался стабильным вес и не менялся маркер повреждения печени, из чего ученые предварительно сделали вывод об отсутствии токсического воздействия лечения угарным газом на организм.

Пену с угарным газом в виде клизмы также рассматривают как эффективное средство для уменьшения проявлений воспалительной болезни кишечника, если вводить ее клизмой.

Однако, прежде чем метод испытают на людях, ученые проведут дополнительные проверки на животных.

Источник: Advanced Science, Наука