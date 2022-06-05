С какими проблемами со здоровьем поможет справиться обычная ромашка, которую можно приобрести практически в каждой аптеке.

Обычно из ромашки заваривают чай: 1 ч. л. сухих цветков на стакан кипятка. Отвар ромашки — это 2 ст. ложки на стакан кипятка, который настаивают не менее двух часов. Обычно это снадобье лучше принимать несколькими небольшими глотками до еды.

Для кишечника

Сейчас смотрят

Настой ромашки эффективно убирает образование газов и спазмы в кишечнике, активизирует его перистальтику. Ромашка также рекомендована при воспалениях желчевыделительной системы, а также при язве и гастрите, поскольку снижает кислотность желудка.

Для нервной системы

Ромашковый чай действует успокаивающе, снижает тревожность и раздражительность. Если выпить чай из ромашки на ночь, сон будет крепче, а работоспособность на следующий день — выше.

При высоком давлении

Чай с ромашкой помогает быстро снять приступы гипертонии. Для усиления эффекта рекомендуется добавить в ромашку мяту.

При болезнях кожи и геморрое

При экземах, фурункулезах, дерматитах, гнойных ранах и некоторых других кожных заболеваниях полезны теплые ванны с ромашкой. Также это растение помогает снять болевые ощущения при геморрое.

При цистите

При цистите полезно принимать отвар из сушеной ромашки. 10 г высушенных цветков залейте стаканом кипятка. Накройте емкость и оставьте настаиваться на 30 минут. Принимайте по 60 мл отвара за полчаса до еды. Ромашка снимает воспаления, спазмы и болевые ощущения при мочеиспускании.

При болезнях зубов и десен

При болях в зубе и десне, кровотечении во рту, а также боли после стоматологического вмешательства рекомендуется прополоскать рот ромашковым настоем или чаем.

При простуде

Отваром ромашки полощут горло при простуде, гриппе, ларингите и других ОРВИ. Растение снимает боль и помогает устранить воспаление. В народной медицине также популярны ингаляции с ромашкой, когда больной дышит парами горячего настоя.

Для женского здоровья

Чай с ромашкой может облегчить боль при менструации. Спринцевание ромашкой проводят при вагините, вульвите и молочнице. Кормящие женщины могут протереть грудь ромашковым отваром для снятия усталости и боли. А вот при беременности принимать ромашку нельзя.