З якими проблемами зі здоров’ям допоможе впоратися звичайна ромашка, яку можна придбати практично в кожній аптеці.

Зазвичай з ромашки заварюють чай: 1 ч. л. сухих квіток на склянку окропу. Відвар ромашки – це 2 ст. ложки на склянку окропу, який настоюють не менше двох годин. Зазвичай це зілля краще приймати декількома невеликими ковтками до їжі.

Для кишечника

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Настій ромашки ефективно прибирає утворення газів й спазми в кишечнику, активізує його перистальтику. Ромашка також рекомендована при запаленнях жовчовидільної системи, а також при виразці та гастриті, оскільки знижує кислотність шлунка.

Для нервової системи

Ромашковий чай діє заспокійливо, знижує тривожність й дратівливість. Якщо випити чай з ромашки на ніч, сон буде міцніше, а працездатність на наступний день – вище.

При високому тиску

Чай з ромашкою допомагає швидко зняти напади гіпертонії. Для посилення ефекту рекомендується додати в ромашку м’яту.

При хворобах шкіри та геморої

При екземах, фурункульозах, дерматитах, гнійних ранах і деяких інших шкірних захворюваннях корисні теплі ванни з ромашкою. Також ця рослина допомагає зняти больові відчуття при геморої.

При циститі

При циститі корисно приймати відвар з сушеної ромашки. 10 г висушених квіток залийте склянкою окропу. Накрийте ємність і залиште настоюватися на 30 хвилин. Приймайте по 60 мл відвару за півгодини до їжі. Ромашка знімає запалення, спазми й больові відчуття при сечовипусканні.

При хворобах зубів і ясен

При болях в зубі і яснах, кровотечі в роті, а також болю після стоматологічного втручання рекомендується прополоскати рот ромашковим настоєм або чаєм.

При застуді

Відваром ромашки полощуть горло при застуді, грипі, ларингіті та інших ГРВІ. Рослина знімає біль й допомагає усунути запалення. У народній медицині також популярні інгаляції з ромашкою, коли хворий дихає парами гарячого настою.

Для жіночого здоров’я

Чай з ромашкою може полегшити біль при менструації. Спринцювання ромашкою проводять при вагініті, вульвіті і молочниці. Годуючі жінки можуть протерти груди ромашковим відваром для зняття втоми та болю. А ось при вагітності приймати ромашку не можна.