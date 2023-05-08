Украинцы, которые спасаясь от войны оказались за границей, пользуются электронными рецептами значительно чаще, чем в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В Чехии исключительно на электронный рецепт врачи перешли с 2018 года, хотя первые е-рецепты начали выдавать еще в 2008 году. В чешской модели е-рецепты хранятся в так называемом Центральном репозитории электронных рецептов (CÚER). Это аналог украинской центральной базы данных ЕСОЗ.

Преимущества е-рецептов в Чехии заключаются в том, что врач может проверить, действительно ли пациент воспользовался выписанным рецептом: эта информация хранится в медицинских записях пациента.

В Австрии электронный рецепт, известный как ELGA e-Medikation, внедряется с 2018 года. Это система электронного обмена данными между больницами и аптеками, которая позволяет врачам электронно выписывать рецепты, а пациенты могут получать медицинские препараты без бумажных рецептов.

ELGA e-Medikation была введена в несколько этапов. С 2020 года пациенты могут получать медицинские препараты с помощью электронного рецепта в любой присоединившейся к системе аптеке. Пациенты могут просматривать свой электронный рецепт через портал ELGA.

В Словении с 2016 работает национальная информационная система Prescription. Ежемесячно в стране выписывают около миллиона е-рецептов, что составляет 90% всех рецептов в стране.

Пациент может получить е-рецепт у врача и найти его на пациентском портале zVEM, где содержится вся информация о его медикаментах.

С января 2019 Польша полностью перешла на электронные рецепты. Сейчас к польской системе eHealth присоединились 99% аптек. Получить электронный рецепт можно через email-аккаунт, содержащий информацию о выписанных препаратах. Данные из медицинского учреждения направляются прямо в аптеки.

Медицинские электронные системы стран ЕС работают автономно, но часть — интегрированы между собой, так что если вы, например, переехали из Чехии в Австрию, австрийский врач будет видеть историю электронных рецептов, которые выписывал коллега в Чехии.

Украина шаг за шагом приближается к современным стандартам медицинского обслуживания, которые успешно апробируются и доказали свою эффективность, отметили в Минздраве.