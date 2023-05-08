Українці, які, рятуючись від війни, опинилися за кордоном, користуються електронними рецептами значно частіше, аніж в Україні. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

У Чехії виключно на електронний рецепт лікарі перейшли з 2018 року, хоча перші е-рецепти почали видавати ще 2008 року. У чеській моделі е-рецепти зберігаються в так званому Центральному репозиторії електронних рецептів (CÚER). Це аналог української центральної бази даних ЕСОЗ.

Переваги е-рецептів у Чехії полягають у тому, що лікар може перевірити, чи справді пацієнт скористався виписаним рецептом: ця інформація зберігається в медичних записах пацієнта.

В Австрії електронний рецепт, відомий як ELGA e-Medikation, впроваджується з 2018 року. Це система електронного обміну даними між лікарнями та аптеками, яка дає змогу лікарям електронно виписувати рецепти, а пацієнти можуть отримувати медичні препарати без паперових рецептів.

ELGA e-Medikation було запроваджено в кілька етапів. З 2020 року пацієнти можуть отримувати медичні препарати за допомогою електронного рецепта в будь-якій аптеці, що приєдналася до системи. Пацієнти можуть переглядати свій електронний рецепт через портал ELGA.

У Словенії з 2016 року працює національна інформаційна система Prescription. Щомісяця в країні виписують близько мільйона е-рецептів, що становить 90% усіх рецептів у країні.

Пацієнт може отримати е-рецепт у лікаря і знайти його на пацієнтському порталі zVEM, де міститься вся інформація про його медикаменти.

Із січня 2019 року Польща повністю перейшла на електронні рецепти. Наразі до польської системи eHealth приєдналися 99% аптек. Отримати електронний рецепт можна через email-акаунт, що містить інформацію про виписані препарати. Дані з медичного закладу надсилаються прямо в аптеки.

Медичні електронні системи країн ЄС працюють автономно, але частина – інтегровані між собою, тож якщо ви, наприклад, переїхали з Чехії до Австрії, австрійський лікар бачитиме історію електронних рецептів, які виписував колега в Чехії.

Україна крок за кроком наближається до сучасних стандартів медичного обслуговування, які успішно апробуються і довели свою ефективність, зазначили в МОЗ.