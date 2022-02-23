В США пациенту впервые имплантировано экспериментальное биоэлектронное устройство для лечения артрита.

Успешная операция состоялась в среду, 23 февраля, в клинике Нью-Йоркского университета и стала важной вехой в подведении итогов семилетних исследований, когда испытание было наконец-то проведено на человеке.

Устройство, которому уже присвоено имя его создателя Гальвани, имеет размеры обычного ключа. Его электрические импульсы направлены на стимуляцию иммунной систему через нерв рядом с селезенкой.

Имплантат Гальвани вводится через крошечный разрез в брюшной полости рядом с селезенкой и нацелен на селезеночный нерв. Пациенты будут носить пояс для подключения чипа к беспроводному зарядному устройству, когда это необходимо.

Электронный имплантат пытается восстановить баланс ненормальной иммунной системы. Как и многие аутоиммунные заболевания, артрит вызывается чрезмерным воспалением, когда иммунные клетки атакуют организм, особенно суставы.

Исследование все еще находится на самой ранней стадии, но Гальвани надеется, что оно может открыть новый тип медицины, называемый биоэлектроникой, когда крошечные электронные имплантаты могут лечить различные болезни.

— Если мы действительно правы по поводу значительного терапевтического эффекта, то это будет иметь широкое применение и при других воспалительных заболеваниях, — отметил ревматолог Дэвид Годдард.

Сообщается, что на создание удивительного имплантата было потрачено порядка $714 млн. Если все пойдет по плану, то на рынке устройство для лечения ревматоидного артрита появится через 4-5 лет.

А пока Гальвани начинает широкие клинические испытания, чтобы увидеть, готово ли устройство для широкого использования. Исследование будет сосредоточено на его безопасности и эффективности в устранении симптомов артрита.

Источник: Вusinessinsider