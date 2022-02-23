У США пацієнту вперше імплантовано експериментальний біоелектронний пристрій для лікування артриту.

Успішна операція відбулася в середу, 23 лютого, в клініці Нью-Йоркського університету і стала важливою віхою в підбитті підсумків семирічних досліджень, коли випробування було нарешті проведено на людині.

Пристрій, якому вже присвоєно ім’я його творця Гальвані, має розміри звичайного ключа. Його електричні імпульси спрямовані на стимуляцію імунної системи через нерв поруч з селезінкою.

Імплантат Гальвані вводиться через крихітний розріз у черевній порожнині поруч із селезінкою і націлений на селезінковий нерв. Пацієнти будуть носити пояс для підключення чипа до бездротового зарядного пристрою, коли це необхідно.

Електронний імплантат намагається відновити баланс ненормальної імунної системи. Як і багато аутоімунних захворювань, артрит викликається надмірним запаленням, коли імунні клітини атакують організм, особливо суглоби.

Дослідження наразі перебуває на ранньому етапі, але Гальвані сподівається, що він може відкрити новий тип медицини, який називається біоелектронікою, коли крихітні електронні імплантати можуть лікувати різні захворювання.

– Якщо ми дійсно маємо рацію з приводу значного терапевтичного ефекту, то це буде мати широке застосування і при інших запальних захворюваннях, – зазначив ревматолог Девід Годдард.

Повідомляється, що на створення дивовижного імплантату було витрачено близько $714 млн. Якщо все піде за планом, то на ринку пристрій для лікування ревматоїдного артриту з’явиться через 4-5 років.

А поки Гальвані починає широкі клінічні випробування, щоб побачити, чи готовий пристрій для широкого використання. Дослідження буде зосереджено на його безпеці та ефективності в усуненні симптомів артриту.

Джерело: Вusinessinsider