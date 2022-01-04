Гражданам Турции, которые по состоянию своего здоровья особенно в этом нуждаются, власти Турции разрешили получить пятую, бустерную дозу вакцины от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.

В сообщении уточняется, что на пятую прививку можно записаться тем, кто получил две дозы китайской вакцины Sinovac и две дозы Pfizer/BioNTech.

Сделать пятый вакцинальный укол рекомендуется спустя не менее трех месяцев после четвертой инъекции.

В пятый раз можно привиться вакцинами Sinovac, Pfizer/BioNTech или отечественной Turkovac.

Согласно статистике, в Турции более 83% взрослых уже получили две дозы вакцины против Covid-19 и свыше 90% — одну.

По данным министерства, количество уколов, введенных в стране, превысило 1,3 млн доз.

Напомним, что первые случаи заболевания вариантом Омикрон в Турции были диагностированы в декабре 2021 года.

Источник: Daily Sabah