В Японии разработали вакцину, которая будет защищать от коронавируса на протяжении всей жизни. Препарат разработали ученые из Токийского института медицинских наук.

Вакцины, которые уже разработали, обеспечивают лишь временный иммунитет от Covid-19, а чтобы поддерживать их эффективность, необходимо ревакцинироваться. Исследователи считают, что препараты, которые будут иметь пожизненную эффективность, будут экономить средства и позволят быстрее победить пандемию.

Чтобы создать новый препарат, ученые использовали разработанную британским врачом Эдвардом Дженнером в 1796 году вакцину от оспы. В ее основе лежит безопасный для человека вирус коровьей оспы.

Этот препарат остается единственной вакциной, которая успешно уничтожила инфекционное заболевание, причем последним известным случаем был пациент в Сомали в 1977 году после скоординированной глобальной кампании вакцинации ВОЗ.

По словам почетного исследователя Токийского института медицинских наук Мичинори Кохара, новый препарат может вырабатывать мощные нейтрализующие антитела в течение недели после прививки и вызывать сильнейший среди всех существующих вакцин клеточный иммунитет.

Однокомпонентную вакцину успешно протестировали на мышах — иммунитет у них держался минимум 20 месяцев. Также препарат испытали на макаках – у них вакцина сформировала защиту от пневмонии.

Клинические исследования вакцины проведет фармацевтическая компания Nobelpharma. Они запланированы на 2023 год. В испытаниях примут участие от 150 до 200 добровольцев, которые привиты от коронавируса и переболели. В случае успешного результата, препарат разрешат к использованию. По прогнозу разработчиков, это может произойти не раньше 2024 года.

Источник: The Japan Times