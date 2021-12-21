Всемирная организация здравоохранения дополнила перечень вакцинальных препаратов, которые разрешены для экстренного применения. Речь идет о вакцине Nuvaxovid, которая стала продуктом совместного сотрудничества компании Novavax и Коалиции за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI).

Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.

Это второй препарат, который ВОЗ одобрила в декабре 2021 года. Первой была вакцина Covovax, которую изготовляют индийские фармацевты по лицензии американской компании Novavax.

И Covovax, и Nuvaxovid — двухкомпонентные препараты. Условия их хранения предполагают температурный режим от минус двух до минус восьми градусов.

При этом фармацевтическая компания Novavax планирует разработать вакцину против штамма Омикрон до начала 2022 года.

Источник: ВОЗ