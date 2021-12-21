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Вакцинація

ВООЗ схвалила: в арсеналі медиків з’явилася ще одна вакцина від Covid-19

21 Грудня 2021, 16:20
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вакцина
Джерело: Depositphotos

Всесвітня організація охорони здоров’я доповнила перелік вакцинальних препаратів, які дозволені для екстреного застосування. Йдеться про вакцину Nuvaxovid, яка стала продуктом спільної співпраці компанії Novavax і Коаліції за інновації в забезпеченні готовності до епідемій (CEPI).

Про це повідомила прес-служба ВООЗ.

Це другий препарат, який ВООЗ схвалила в грудні 2021 року. Першою була вакцина Covovax, яку виготовляють індійські фармацевти за ліцензією американської компанії Novavax.

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І Covovax, і Nuvaxovid – двокомпонентні препарати. Умови їхнього зберігання припускають температурний режим від мінус двох до мінус восьми градусів.

При цьому фармацевтична компанія Novavax планує розробити вакцину проти штаму Омікрон до початку 2022 року.

Теги
Вакцинація , ВООЗ , Коронавірус Covid-19 , Омікрон , Штам Омікрон
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