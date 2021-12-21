Всесвітня організація охорони здоров’я доповнила перелік вакцинальних препаратів, які дозволені для екстреного застосування. Йдеться про вакцину Nuvaxovid, яка стала продуктом спільної співпраці компанії Novavax і Коаліції за інновації в забезпеченні готовності до епідемій (CEPI).

Про це повідомила прес-служба ВООЗ.

Це другий препарат, який ВООЗ схвалила в грудні 2021 року. Першою була вакцина Covovax, яку виготовляють індійські фармацевти за ліцензією американської компанії Novavax.

І Covovax, і Nuvaxovid – двокомпонентні препарати. Умови їхнього зберігання припускають температурний режим від мінус двох до мінус восьми градусів.

При цьому фармацевтична компанія Novavax планує розробити вакцину проти штаму Омікрон до початку 2022 року.