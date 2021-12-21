Новый вариант коронавируса Омикрон, который практически уже пришел в Украину, может вызвать гораздо большую волну заболеваемости, чем и Дельта-штамма. При этом заболевшие будут реже попадать на больничные койки и умирать.

Об этом во время брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По его словам, снижение показателей госпитализаций и смертности будет обусловлено в первую очередь тем, что порядка 40% украинцев получили полный курс прививок от коронавируса.

— Рост может начаться уже в январе 2022 года. Потенциально по новым случаям можем иметь большие цифры, но с госпитализациями и смертностью, по состоянию на сегодняшний день, мы ожидаем меньшие цифры, чем в текущей волне Дельты, из которой уже выходим, — сказал эксперт.

По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 21 декабря два вакцинальных укола против коронавирусной инфекции получили свыше 13 млн украинцев. Дополнительную привились за сутки почти 80 человек.

Источник: брифинг KSE