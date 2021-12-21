Новий варіант коронавірусу Омікрон, який практично вже прийшов в Україну, може викликати набагато більшу хвилю захворюваності, ніж Дельта-штам. При цьому хворі будуть рідше потрапляти на лікарняні ліжка і вмирати.

Про це під час брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони Здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

За його словами, зниження показників госпіталізацій і смертності буде обумовлено в першу чергу тим, що близько 40% українців отримали повний курс щеплень від коронавірусу.

– Зростання може початися вже в січні 2022 року. Потенційно за новими випадками можемо мати великі цифри, але з госпіталізаціями і смертністю, станом на сьогоднішній день, ми очікуємо менші цифри, ніж в поточній хвилі Дельти, з якої вже виходимо, – сказав експерт.

За даними Міністерства охорони здоров’я України, станом на 21 грудня два вакцинальні уколи проти коронавірусної інфекції отримали понад 13 млн українців. Додатково щепилися за добу майже 80 осіб.

Джерело: брифінг KSE