Київ уже досяг мети ВООЗ на 2022 рік та виконав національний план з вакцинації проти Covid-19, повідомляє Київська школа економіки (KSE).

Аналітик Центру економіки охорони здоров`я Київської школи економіки Катерина Кузьмінова нагадала, що за рекомендаціями ВООЗ до кінця цього року потрібно вакцинувати обома дозами 40% дорослого населення, а до середини наступного – 70%.

– Київ вже виконав другу ціль ВООЗ на 2022 рік для дорослого населення – повністю вакциновано 70% дорослих. Також тут виконано національний план з вакцинації, яким передбачено до кінця 2021 року вакцинувати 70% дорослого населення, – розповіла Кузьмінова.

За даними KSE, Київ, Київська та Полтавська області є лідерами за рівнем вакцинації в Україні.

Так, на Київщині двома дозами вакциновано 52% населення, першу дозу отримали 57%, на Полтавщині ці показники становлять 48% та 54% відповідно.

Водночас, антилідери з вакцинації – Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області.

Зокрема, в Івано-Франківській області перше щеплення отримали лише 36% населення, а обома – 31%, у Чернівецькій – 36% та 33% відповідно, у Закарпатській – 31% та 24% відповідно.

Помітне зниження приросту нових випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію стало причиною виходу з помаранчевої зони епідемічної небезпеки відразу декількох областей України. У червоному сегменті на сьогодні перебувають Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області.