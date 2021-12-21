Киев уже достиг цели ВОЗ на 2022 год и выполнил национальный план по вакцинации против Covid-19, сообщает Киевская школа экономики (KSE).

Аналитик Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Екатерина Кузьминова напомнила, что по рекомендациям ВОЗ до конца этого года нужно вакцинировать обеими дозами 40% взрослого населения, а к середине следующего – 70%.

– Киев уже выполнил вторую цель ВОЗ на 2022 год для взрослого населения – полностью вакцинировано 70% взрослых. Также здесь выполнен национальный план по вакцинации, которым предусмотрено до конца 2021 вакцинировать 70% взрослого населения, — рассказала Кузьминова.

По данным KSE, Киев, Киевская и Полтавская области являются лидерами по уровню вакцинации в Украине.

Так, в Киевской области двумя дозами вакцинировано 52% населения, первую дозу получили 57%, в Полтавской области эти показатели составляют 48% и 54% соответственно.

В то же время антилидеры вакцинации – Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области.

В частности, в Ивано-Франковской области первую прививку получили только 36% населения, а обе – 31%, в Черновицкой – 36% и 33% соответственно, в Закарпатской – 31% и 24% соответственно.

Заметное снижение прироста новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией стало причиной выхода из оранжевой зоны эпидемической опасности сразу нескольких областей Украины. В красном сегменте сегодня находятся Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.