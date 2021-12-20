Станом на понеділок, 20 грудня, добовий приріст нових випадків Covid-19 в Україні показав трохи більше 2,5 тис. осіб. Помітне зниження приросту нових випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію стало причиною виходу з помаранчевої зони епідемічної небезпеки відразу декількох областей України.

У червоному колірному сегменті на сьогодні перебувають Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області.

Всі інші регіони – в жовтій зоні епідемічної небезпеки. Тобто в помаранчевому кольорі на сьогодні немає жодної області.

Червоний рівень епіднебезпеки є найвищим: він свідчить про те, що ситуація з Covid-19 у регіоні досягла критичних показників, що може призвести до введення надзвичайних карантинних заходів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року. Також в країні продовжено режим надзвичайної ситуації.