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В красной зоне – 8 областей Украины, все остальные – в желтой

20 декабря 2021, 09:41
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

По состоянию на понедельник, 20 декабря, суточный прирост новых случаев Covid-19 в Украине показал чуть больше 2,5 тыс. человек. Заметное снижение прироста новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией стало причиной выхода из оранжевой зоны эпидемической опасности сразу нескольких областей Украины.

В красном цветовом сегменте на сегодня находятся Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.

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Все остальные регионы – в желтой зоне эпидемической опасности. То есть в оранжевом цвете на сегодня нет ни одной области.

Красный уровень эпидопасности является наивысшим: он свидетельствует о том, что ситуация с Covid-19 в регионе достигла критических показателей, что может привести к введению чрезвычайных карантинных мер.

Напомним, что Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 березня 2022 года. Также в стране продлен режим чрезвычайной ситуации.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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