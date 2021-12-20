По состоянию на понедельник, 20 декабря, суточный прирост новых случаев Covid-19 в Украине показал чуть больше 2,5 тыс. человек. Заметное снижение прироста новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией стало причиной выхода из оранжевой зоны эпидемической опасности сразу нескольких областей Украины.

В красном цветовом сегменте на сегодня находятся Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.

Все остальные регионы – в желтой зоне эпидемической опасности. То есть в оранжевом цвете на сегодня нет ни одной области.

Красный уровень эпидопасности является наивысшим: он свидетельствует о том, что ситуация с Covid-19 в регионе достигла критических показателей, что может привести к введению чрезвычайных карантинных мер.

Напомним, что Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 березня 2022 года. Также в стране продлен режим чрезвычайной ситуации.