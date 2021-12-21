Наконец-то в Украине заметно снизился уровень смертность от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Смертность наших соотечественников от опасного вируса снизилась в среднем в два раза и составила 292 человека.

Об этом на онлайн-брифинге сообщила аналитик Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Екатерина Кузьминова.

По ее словам, тенденция спада смертности от коронавируса наблюдается в Украине в течение четырех недель.

Кроме того, эксперт отметила, ожидается дальнейшее продолжение спада, поскольку смертность является отложенным показателем, а тренды смертности следуют по показателям новых случаев и госпитализаций с отставанием в несколько недель.

Ранее эксперты KSE сообщали об уменьшении на 22% количества новых случаев коронавирусной инфекции в течение недели. Загруженность коек с кислородом также снизилась — с 35% до 29%.

По состоянию на 21 декабря Украина занимает 14 место среди 15 крупных стран Европы по темпам заболеваемости коронавирусной инфекцией.