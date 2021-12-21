Нарешті в Україні помітно знизився рівень смертність від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. Смертність наших співвітчизників від небезпечного вірусу знизилася в середньому вдвічі і склала 292 людини.

Про це на онлайн-брифінгу повідомила аналітик Центру економіки охорони Здоров’я Київської школи економіки (KSE) Катерина Кузьмінова.

За її словами, тенденція до спаду смертності від коронавірусу спостерігається в Україні протягом чотирьох тижнів.

Крім того, експерт зазначила, очікується подальше продовження спаду, оскільки смертність є відкладеним показником, а тренди смертності слідують за показниками нових випадків і госпіталізацій з відставанням в кілька тижнів.

Раніше експерти KSE повідомляли про зменшення на 22% кількості нових випадків коронавірусної інфекції протягом тижня. Завантаженість ліжок з киснем також знизилася – з 35% до 29%.

Станом на 21 грудня Україна посідає 14 місце серед 15 великих країн Європи за темпами захворюваності на коронавірусну інфекцію.