У Японії розробили вакцину, яка захищатиме від коронавірусу протягом усього життя. Препарат розробили науковці з Токійського інституту медичних наук.

Вакцини, які вже розробили, забезпечують лише тимчасовий імунітет від Covid-19, а щоб підтримувати їхню ефективність, необхідно ревакцинуватися. Дослідники вважають, що препарати, які матимуть довічну ефективність, економитимуть кошти та дозволять швидше перемогти пандемію.

Щоб створити новий препарат, науковці використали розроблену британським лікарем Едвардом Дженнером в 1796 році вакцину від віспи. В її основі лежить безпечний для людини вірус коров’ячої віспи.

Цей препарат залишається єдиною вакциною, яка успішно знищила інфекційне захворювання, причому останнім відомим випадком був пацієнт у Сомалі в 1977 році після скоординованої глобальної кампанії вакцинації ВООЗ.

За словами почесного дослідника Токійського інституту медичних наук Мічінорі Кохара, новий препарат може виробляти потужні нейтралізуючі антитіла протягом тижня після щеплення і викликати найсильніший серед усіх існуючих вакцин клітинний імунітет.

Однокомпонентну вакцину успішно протестували на мишах — імунітет у них тримався щонайменше 20 місяців. Також препарат випробували на макаках – у них вакцина сформувала захист від пневмонії.

Клінічні дослідження вакцини проведе фармацевтична компанія Nobelpharma. Вони заплановані на 2023 рік. У випробуваннях візьмуть участь від 150 до 200 добровольців, які щеплені від коронавірусу та перехворіли. У разі успішного результату, препарат дозволять до використання. За прогнозом розробників, це може статися не раніше 2024 року.

Джерело: The Japan Times