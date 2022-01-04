Громадянам Туреччини, які за станом свого здоров’я особливо цього потребують, влада Туреччини дозволила отримати п’яту, бустерну дозу вакцини від коронавірусної інфекції.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я Туреччини.

У повідомленні уточнюється, що на п’яте щеплення можна записатися тим, хто отримав дві дози китайської вакцини Sinovac і дві дози Pfizer/BioNTech.

Зробити п’ятий вакцинальний укол рекомендується щонайменше через три місяці після четвертої ін’єкції.

Вп’яте можна зробити щеплення вакцинами Sinovac, Pfizer/BioNTech або вітчизняною Turkovac.

Згідно зі статистикою, в Туреччині більше 83% дорослих вже отримали дві дози вакцини проти Covid-19 і понад 90% – одну.

За даними Міністерства, кількість уколів, введених в країні, перевищила 1,3 млн доз.

Нагадаємо, що перші випадки захворювання на Омікрон у Туреччині були діагностовані в грудні 2021 року.

Джерело: Daily Sabah