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Мужская контрацепция: австралийские ученые испытывают альтернативу вазэктомии

11 ноября 2022, 13:55
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
секс
Источник: Depositphotos

Австралийские ученые из Epworth Freemasons в Мельбурне испытывают временный блокатор спермы, который, по их словам, должен изменить правила игры в мужской контрацепции, если все пройдет успешно.

Сообщается, что речь идет об инъекции гидрогеля, который блокирует поступление сперматозоидов в яички примерно на два года и может стать альтернативой вазэктомии, которая навсегда лишает мужчину возможности зачатия.

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В ходе эксперимента 25 мужчинам введут гидрогель в семявыводящие протоки — трубки, по которым движутся сперматозоиды, чтобы остановить их продвижение из яичек. Участники будут находиться под наблюдением в течение трех лет, предоставлять образцы и проходить регулярные медицинские осмотры.

Предполагается, что эффект гидрогеля будет длиться около двух лет, затем его можно будет ввести повторно.

Отмечается, что в настоящее время вазэктомия и презервативы являются единственными широко доступными формами мужской контрацепции в Австралии.

Источник
The Guardian
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