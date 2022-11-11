Австралійські вчені з Epworth Freemasons в Мельбурні випробовують тимчасовий блокатор сперми, який, за їхніми словами, повинен змінити правила гри в чоловічій контрацепції, якщо все пройде успішно.

Повідомляється, що йдеться про ін’єкцію гідрогелю, який блокує надходження сперматозоїдів в яєчка приблизно на два роки і може стати альтернативою вазектомії, яка назавжди позбавляє чоловіка можливості зачаття.

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Під час експерименту 25 чоловікам введуть гідрогель в сім’явивідні протоки – трубки, по яких рухаються сперматозоїди, щоб зупинити їх просування з яєчок. Учасники будуть перебувати під наглядом протягом трьох років, надавати зразки та проходити регулярні медичні огляди.

Передбачається, що ефект гідрогелю триватиме близько двох років, потім його можна буде ввести повторно.

Відзначається, що наразі вазектомія і презервативи є єдиними широко доступними формами чоловічої контрацепції в Австралії.