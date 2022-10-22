Психологиня та учасниця реаліті Нового каналу розповіла про психологічні проблеми, які можуть зіпсувати інтимне життя
Комплекси — доволі поширена історія, яка певною мірою знайома кожній людині. Вони стосуються зовнішності, характеру та навіть сексуального життя.
Як останні можуть негативно вплинути на ваші стосунки, та хлопців з якими сексуальними комплексами краще уникати, розповіла психологиня та учасниця реаліті Пара на мільйон на Новому каналі Катя Гурська.
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- Комплекс Отелло. Це параноїдальне почуття ревнощів, які не мають жодних вагомих причин. Такий чоловік постійно підозрює свою партнерку в зраді, вважає її об’єктом чужих бажань і не вірить ніяким словам про вірність. Синдром Отелло виник не на порожньому місці — це одна з форм маячення, яка зазвичай сигналізує про негаразди не тільки на особистому фронті.
- Комплекс Квазімодо. Офіційно це називають дисморфофобією. Це психологічний розлад, при якому людина помилково оцінює свою зовнішність як огидну для оточуючих. Такі люди надмірно стурбовані та зайняті незначними дефектами чи особливостями свого тіла.
- Комплекс Ореста. Це одна з важких форм мізогінії — ворожості до жінок. Він формується в дитинстві, і якщо тата залякала зла мати або, навпаки, мама в домі є об’єктом приниження — хлопчик може сповнитися зневажливого ставлення до жіночої статі в цілому.