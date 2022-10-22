Психологиня та учасниця реаліті Нового каналу розповіла про психологічні проблеми, які можуть зіпсувати інтимне життя

Комплекси — доволі поширена історія, яка певною мірою знайома кожній людині. Вони стосуються зовнішності, характеру та навіть сексуального життя.

Як останні можуть негативно вплинути на ваші стосунки, та хлопців з якими сексуальними комплексами краще уникати, розповіла психологиня та учасниця реаліті Пара на мільйон на Новому каналі Катя Гурська.

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