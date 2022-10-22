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Сексуальные комплексы мужчин: каких любовников лучше избегать

22 октября 2022, 14:29
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
секс,
Источник: Depositphotos

Психолог и участница реалити Нового канала рассказала о психологических проблемах, которые могут испортить интимную жизнь

Комплексы — довольно распространенная история, в известной степени знакомая каждому человеку. Они касаются облика, характера и даже сексуальной жизни.

Как последние могут негативно повлиять на ваши отношения, и ребят с какими сексуальными комплексами лучше избегать, рассказала психолога и участница реалити Пара на миллион на Новом канале Катя Гурская.

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Катя Гурська

  1. Комплекс Отелло. Это параноидальное чувство ревности, не имеющей никаких веских причин. Такой мужчина постоянно подозревает свою партнершу в измене, считает ее объектом чужих желаний и не верит никаким словам о верности. Синдром Отелло возник не на пустом месте — это одна из форм бреда, которая обычно сигнализирует о проблемах не только на личном фронте.
  2. Комплекс Квазимодо. Официально это называют дисморфофобией. Это психологическое расстройство, при котором человек ошибочно оценивает свою внешность как отвратительную для окружающих. Такие люди слишком озабочены и заняты незначительными дефектами или особенностями своего тела.
  3. Комплекс Ореста. Это одна из тяжелых форм мизогинии – враждебности к женщинам. Он формируется в детстве, и если папа запугала злая мать или, наоборот, мама в доме является объектом унижения — мальчик может исполниться пренебрежительного отношения к женскому полу в целом.
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Источник
Новый канал
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