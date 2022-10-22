Психолог и участница реалити Нового канала рассказала о психологических проблемах, которые могут испортить интимную жизнь
Комплексы — довольно распространенная история, в известной степени знакомая каждому человеку. Они касаются облика, характера и даже сексуальной жизни.
Как последние могут негативно повлиять на ваши отношения, и ребят с какими сексуальными комплексами лучше избегать, рассказала психолога и участница реалити Пара на миллион на Новом канале Катя Гурская.
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- Комплекс Отелло. Это параноидальное чувство ревности, не имеющей никаких веских причин. Такой мужчина постоянно подозревает свою партнершу в измене, считает ее объектом чужих желаний и не верит никаким словам о верности. Синдром Отелло возник не на пустом месте — это одна из форм бреда, которая обычно сигнализирует о проблемах не только на личном фронте.
- Комплекс Квазимодо. Официально это называют дисморфофобией. Это психологическое расстройство, при котором человек ошибочно оценивает свою внешность как отвратительную для окружающих. Такие люди слишком озабочены и заняты незначительными дефектами или особенностями своего тела.
- Комплекс Ореста. Это одна из тяжелых форм мизогинии – враждебности к женщинам. Он формируется в детстве, и если папа запугала злая мать или, наоборот, мама в доме является объектом унижения — мальчик может исполниться пренебрежительного отношения к женскому полу в целом.