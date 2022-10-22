Психолог и участница реалити Нового канала рассказала о психологических проблемах, которые могут испортить интимную жизнь

Комплексы — довольно распространенная история, в известной степени знакомая каждому человеку. Они касаются облика, характера и даже сексуальной жизни.

Как последние могут негативно повлиять на ваши отношения, и ребят с какими сексуальными комплексами лучше избегать, рассказала психолога и участница реалити Пара на миллион на Новом канале Катя Гурская.

Сейчас смотрят