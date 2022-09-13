Существует такая украинская пословица: рыбу, птицу и молодку берут руками. Обычно его вспоминают в шутку в компании друзей. Но задумывались ли вы, что это действительный факт, который легко подтвердить. Следует прибегнуть к наблюдению. В этом уверен шеф-повар и ресторатор, общественный активист Евгений Клопотенко.

– Я могу сказать с уверенностью 98%: то, как человек ест, показывает, как он ведет себя в постели, – заявил он в YouTube-проекте Подкаст терапия. – То, как люди употребляют в пищу, так они и относятся к человеку. Если ты двумя руками берешь бургер и аппетитно ешь, то ты и девушку так будешь брать. Очевидно, что в таком случае будет the best секс.

Люди редко сравнивают два привычных действия: прием пищи и интим. Но, оказывается, между ними есть связь!

– В контакте с едой ты эмоционально проявляешься так, как и в контакте с человеком, – уверяет шеф-повар. – Ты прикасаешься к еде, как и к человеку. Если ты аккуратно нарезаешь хлеб, то и к жене потом относишься нежно. Это одни и те же движения.

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Врач-психиатр и кандидат психологических наук Спартак Суббота объяснил, что научных данных по этому вопросу нет. Но если человек имеет опыт, то здесь одно из двух: либо он неоднократно с этим сталкивался, подтверждая свою теорию, либо это ошибка и селективное мышление, где он запоминает только те кейсы, которые соответствуют его представлению, а другое игнорируется. Такое тоже может быть, – говорит эксперт.

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Источник: Подкаст терапия