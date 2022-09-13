Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Секс

С шеф-поваром о сексе: как ты ешь, так ведешь себя и в постели

13 сентября 2022, 13:25
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
еда пицца секс
Источник: Depositphotos

Существует такая украинская пословица: рыбу, птицу и молодку берут руками. Обычно его вспоминают в шутку в компании друзей. Но задумывались ли вы, что это действительный факт, который легко подтвердить. Следует прибегнуть к наблюдению. В этом уверен шеф-повар и ресторатор, общественный активист Евгений Клопотенко.

– Я могу сказать с уверенностью 98%: то, как человек ест, показывает, как он ведет себя в постели, – заявил он в YouTube-проекте Подкаст терапия. – То, как люди употребляют в пищу, так они и относятся к человеку. Если ты двумя руками берешь бургер и аппетитно ешь, то ты и девушку так будешь брать. Очевидно, что в таком случае будет the best секс.

Люди редко сравнивают два привычных действия: прием пищи и интим. Но, оказывается, между ними есть связь!

– В контакте с едой ты эмоционально проявляешься так, как и в контакте с человеком, – уверяет шеф-повар. – Ты прикасаешься к еде, как и к человеку. Если ты аккуратно нарезаешь хлеб, то и к жене потом относишься нежно. Это одни и те же движения.

Читайте также:
секс5 правил хорошего секса

Врач-психиатр и кандидат психологических наук Спартак Суббота объяснил, что научных данных по этому вопросу нет. Но если человек имеет опыт, то здесь одно из двух: либо он неоднократно с этим сталкивался, подтверждая свою теорию, либо это ошибка и селективное мышление, где он запоминает только те кейсы, которые соответствуют его представлению, а другое игнорируется. Такое тоже может быть, – говорит эксперт.

Сейчас смотрят

Источник: Подкаст терапия

Теги
Секс
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь