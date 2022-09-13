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Секс

Із шеф-кухарем про секс: як ти їси, так поводиш себе і в ліжку

13 Вересня 2022, 13:25
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Існує таке українське прислів’я: рибу, птицю й молодицю беруть руками. Зазвичай, його згадують жартома у компанії друзів. Та чи замислювались ви, що це є дійсний факт, який легко підтвердити. Варто вдатися до спостереження. У цьому впевнений шеф-кухар та ресторатор, громадський активіст Євген Клопотенко.

– Я можу сказати з впевненістю 98%: те, як людина їсть, показує те, як вона поводить себе у ліжку, – заявив він у проекті Подкаст терапія Евгенія Яновича та Спартака Субботи. – Те, як люди споживають їжу, так вони і відносяться до людини. Якщо ти двома руками береш бургер і апетитно їси, то ти і дівчину так будеш брати. Вочевидь, у такому випадку буде the best секс.

Люди рідко порівнюють дві звичні дії: прийом їжі та інтим. Але, виявляється, між ними є зв’язок!

– В контакті з їжею ти емоційно проявляєшся так, як і в контакті з людиною, – запевняє шеф-кухар. – Ти доторкаєшся до їжі, як і до людини. Якщо ти акуратно нарізаєш хліб, то і до дружини потім ставишся ніжно. Це одні і ті ж рухи.

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Лікар-психіатр та кандидат психологічних наук Спартак Суббота пояснив, що  наукових даних з цього питання немає. Але, якщо людина має досвід, то тут одне з двох: або вона неодноразово з цим зіштовхувалась,  підтверджуючи свою теорію, або це помилка і селективне мислення, де вона запам’ятовує лише ті кейси, що відповідають її уявленню, а інше ігнорується. Таке теж може бути, – каже експерт.

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Джерело: Подкаст терапія 

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