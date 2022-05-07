Почему не стоит читать форумы по медицинской тематике

В поисках поддержки и информации люди часто посещают форумы. Там они ищут советы по применению лекарств, способам лечения разных заболеваний.

Стоит ли посещать такие форумы, особенно людям с разными невротическими расстройствами, рассказал психиатр и психотерапевт Евгений Скрипник.

— Люди часто читают отзывы о лекарствах на форумах, о состоянии, и во время каждого прочитывания симптомов, находят их у себя. Прочитав отзывы таких же взволнованных пациентов, у них возникает страх приема лекарств. И даже когда начинают принимать препараты, все равно программируют себя, что все будет плохо, — говорит Евгений Скрипник.

В то же время негативные отзывы о лекарстве могут писать люди, которые не выполняли рекомендации врача, добавляет специалист.

Он советует не посещать подобные форумы, а всегда пытаться поддерживать связь со своим врачом. Только он может правильно установить диагноз и озвучить профессиональные рекомендации по лечению заболевания.