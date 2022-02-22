Некоторые граждане обращаются к гадалкам, знахарям за помощью, когда у них есть проблемы с физическим или психическим здоровьем. Они верят, что те помогут излечить болезни либо просто поддержат, укажут правильный путь.

Врач-психиатр высшей категории, психотерапевт, невролог с 19-летним опытом Евгений Скрипник рассказал, почему люди выбирают такие методы, вместо того чтобы идти к врачу.

– Мы очень часто пребываем в страхах, волнениях, тревоге за себя, свою жизнь, будущее или за своих родных детей. И нам кажется, что кто-нибудь, например, гадалка, может сделать так, что все будет хорошо. В то же время мы верим в это всей душой – просто потому, что так легче жить, – объясняет Евгений Скрипник.

Однако такое “облегчение” довольно непродолжительное – у человека остаются его проблемы. Несмотря на это, он снова может возвращаться к гадалке, возможно, не к этой, а к другой.

— Это больше похоже на процесс “плацебо”, самовнушение. И очень часто развивается зависимость, люди регулярно туда ходят и верят в это, – добавляет он.

В то же время никакой научной основы в действиях гадалок, “бабок” нет, это все фикция, отмечает специалист.

— Особенно опасно, когда люди верят в “исцеление” от онкологических заболеваний, и не обращаются к врачам, а принимают разные травы, “настойки”, прикладывают подорожники. А время теряется безвозвратно, — комментирует Евгений Скрипник.

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По его словам, следует доверять только доказательной медицине и в случае проблем со здоровьем обращаться исключительно к врачу.