Деякі громадяни звертаються до ворожок, знахарів за допомогою, коли у них є проблеми з фізичним чи психічним здоров’ям. Вони вірять, що ті допоможуть вилікувати хвороби або просто підтримають, покажуть правильний шлях.

Лікар-психіатр вищої категорії, психотерапевт, невролог з 19-річним досвідом Євген Скрипник розповів, чому люди обирають такі методи замість того, щоб йти до лікаря.

– Ми дуже часто перебуваємо у страхах, хвилюваннях, тривозі за себе, своє життя, майбутнє або за своїх рідних дітей. І нам здається, що хтось, наприклад ворожка, може зробити так, що все буде добре. Водночас ми віримо у це всією душею – лише тому, що так легше жити, – пояснює Євген Скрипник.

Проте таке “полегшення” досить недовготривале – у людини залишаються її проблеми. Попри це вона знову може повертатися до ворожки, можливо, не до цієї, а до якоїсь іншої.

– Це більше схоже на процес “плацебо”, самонавіювання. І дуже часто розвивається залежність, люди регулярно туди ходять і вірять у це, – додає він.

Водночас жодного наукового підґрунтя у діях ворожок, “бабок” немає, це все фікція, зазначає фахівець.

– Особливо небезпечно, коли люди вірять у “зцілення” від онкологічних захворювань і не звертаються до лікарів, а приймають різні трави, “настоянки”, прикладають подорожники тощо. А час втрачається незворотно, – коментує Євген Скрипник.

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За його словами, варто довіряти лише доказовій медицині і у разі проблем зі здоров’ям звертатися винятково до лікаря.