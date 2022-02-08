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“Тихі вбивці”. Лікарка назвала хвороби, які довго не дають про себе знати

8 Лютого 2022, 16:33
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
головний біль
Джерело: Depositphotos

Деякі хвороби мають яскраву симптоматику, завдяки чому людина одразу може їх помітити та звернутися по допомогу. Інші ж, навпаки, протікають майже безсимптомно.

Терапевт Марія Тимченко назвала хвороби, які є “тихими вбивцями”.

До переліку таких захворювань належать:

  • туберкульоз;
  • цукровий діабет;
  • гіпертонічна хвороба;
  • хвороби крові;
  • вірусні гепатити.
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Дуже важливо проходити щорічний профілактичний огляд.

– Рання діагностика дозволяє швидше, легше, дешевше пролікуватися та жити далі без страхів і сумнівів. Щорічний чек-ап врятував уже не одне життя – знаю, як лікар, що його призначає, – говорить Марія Тимченко.

Для початку треба звернутися до сімейного лікаря, який проведе попередній огляд та за потреби призначить додаткові аналізи або ж спрямує до вузькопрофільних фахівців.

 

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Публикация от ЛІКАР | ТЕРАПЕВТ | КИЇВ (@dr.tymchenko)

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Загалом лікарі рекомендують регулярно бувати на прийомах у терапевтів. Успіх боротьби із захворюванням багато у чому залежить від раннього виявлення.

Теги
поради лікаря , хвороба
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