Деякі хвороби мають яскраву симптоматику, завдяки чому людина одразу може їх помітити та звернутися по допомогу. Інші ж, навпаки, протікають майже безсимптомно.
Терапевт Марія Тимченко назвала хвороби, які є “тихими вбивцями”.
До переліку таких захворювань належать:
- туберкульоз;
- цукровий діабет;
- гіпертонічна хвороба;
- хвороби крові;
- вірусні гепатити.
Дуже важливо проходити щорічний профілактичний огляд.
– Рання діагностика дозволяє швидше, легше, дешевше пролікуватися та жити далі без страхів і сумнівів. Щорічний чек-ап врятував уже не одне життя – знаю, як лікар, що його призначає, – говорить Марія Тимченко.
Для початку треба звернутися до сімейного лікаря, який проведе попередній огляд та за потреби призначить додаткові аналізи або ж спрямує до вузькопрофільних фахівців.
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Загалом лікарі рекомендують регулярно бувати на прийомах у терапевтів. Успіх боротьби із захворюванням багато у чому залежить від раннього виявлення.