Некоторые болезни имеют яркую симптоматику, благодаря чему человек может сразу их заметить и обратиться за помощью. Другие же, напротив, протекают почти бессимптомно.
Терапевт Мария Тимченко назвала болезни, которые являются “тихими убийцами”.
К перечню таких заболеваний относятся:
- туберкулез;
- сахарный диабет;
- гипертоническая болезнь;
- болезни крови;
- вирусные гепатиты.
Очень важно проходить ежегодный профилактический осмотр.
– Ранняя диагностика позволяет быстрее, легче, дешевле пролечиться и жить дальше без страхов и сомнений. Ежегодный чек-ап спас уже не одну жизнь — знаю, как назначающий врач, — говорит Мария Тимченко.
Для начала нужно обратиться к семейному врачу, который проведет предварительный осмотр и при необходимости назначит дополнительные анализы или же направит к узкопрофильным специалистам.
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В целом врачи рекомендуют регулярно бывать на приемах у терапевтов. Успех в борьбе с заболеванием во многом зависит от раннего выявления.