Некоторые болезни имеют яркую симптоматику, благодаря чему человек может сразу их заметить и обратиться за помощью. Другие же, напротив, протекают почти бессимптомно.

Терапевт Мария Тимченко назвала болезни, которые являются “тихими убийцами”.

К перечню таких заболеваний относятся:

туберкулез;

сахарный диабет;

гипертоническая болезнь;

болезни крови;

вирусные гепатиты.

Очень важно проходить ежегодный профилактический осмотр.

– Ранняя диагностика позволяет быстрее, легче, дешевле пролечиться и жить дальше без страхов и сомнений. Ежегодный чек-ап спас уже не одну жизнь — знаю, как назначающий врач, — говорит Мария Тимченко.

Для начала нужно обратиться к семейному врачу, который проведет предварительный осмотр и при необходимости назначит дополнительные анализы или же направит к узкопрофильным специалистам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЛІКАР | ТЕРАПЕВТ | КИЇВ (@dr.tymchenko)

В целом врачи рекомендуют регулярно бывать на приемах у терапевтов. Успех в борьбе с заболеванием во многом зависит от раннего выявления.