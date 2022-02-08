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“Тихие убийцы”. Врач назвала болезни, которые долго не дают о себе знать

8 февраля 2022, 16:33
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
головний біль
Источник: Depositphotos

Некоторые болезни имеют яркую симптоматику, благодаря чему человек может сразу их заметить и обратиться за помощью. Другие же, напротив, протекают почти бессимптомно.

Терапевт Мария Тимченко назвала болезни, которые являются “тихими убийцами”.

К перечню таких заболеваний относятся:

  • туберкулез;
  • сахарный диабет;
  • гипертоническая болезнь;
  • болезни крови;
  • вирусные гепатиты.
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Очень важно проходить ежегодный профилактический осмотр.

– Ранняя диагностика позволяет быстрее, легче, дешевле пролечиться и жить дальше без страхов и сомнений. Ежегодный чек-ап спас уже не одну жизнь — знаю, как назначающий врач, — говорит Мария Тимченко.

Для начала нужно обратиться к семейному врачу, который проведет предварительный осмотр и при необходимости назначит дополнительные анализы или же направит к узкопрофильным специалистам.

 

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Публикация от ЛІКАР | ТЕРАПЕВТ | КИЇВ (@dr.tymchenko)

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В целом врачи рекомендуют регулярно бывать на приемах у терапевтов. Успех в борьбе с заболеванием во многом зависит от раннего выявления.

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поради лікаря , хвороба
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