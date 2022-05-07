Чому не варто читати форуми з медичної тематики

Шукаючи підтримку та інформацію, люди часто відвідують форуми. Там вони шукають поради щодо вживання ліків, способів лікування різних захворювань.

Чи варто відвідувати такі форуми, особливо людям з різними невротичними розладами, розповів психіатр та психотерапевт Євген Скрипник.

– Люди часто читають відгуки про ліки на форумах, про стан, і під час кожного прочитування симптомів, знаходять їх у себе. Прочитавши відгуки таких же схвильованих пацієнтів, у них виникає страх прийому ліків. І навіть коли починають приймати препарати, то все одно програмують себе, що все буде погано, – говорить Євген Скрипник.

Водночас негативні відгуки щодо ліків можуть писати люди, які не виконували рекомендації лікаря, додає фахівець.

Він радить не відвідувати такі форуми, а завжди намагатися тримати зв’язок зі своїм лікарем. Лише він може правильно встановити діагноз та озвучити професійні рекомендації щодо лікування захворювання.