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Чому не варто читати форуми з медичної тематики

7 Травня 2022, 18:26
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я Євген Скрипник психіатр, психотерапевт, невролог, нарколог
Чому не варто читати форуми з медичної тематики
Джерело: Pexels

Шукаючи підтримку та інформацію, люди часто відвідують форуми. Там вони шукають поради щодо вживання ліків, способів лікування різних захворювань.

Чи варто відвідувати такі форуми, особливо людям з різними невротичними розладами, розповів психіатр та психотерапевт Євген Скрипник.

– Люди часто читають відгуки про ліки на форумах, про стан, і під час кожного прочитування симптомів, знаходять їх у себе. Прочитавши відгуки таких же схвильованих пацієнтів, у них виникає страх прийому ліків. І навіть коли починають приймати препарати, то все одно програмують себе, що все буде погано, – говорить Євген Скрипник.

Водночас негативні відгуки щодо ліків можуть писати люди, які не виконували рекомендації лікаря, додає фахівець.

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Він радить не відвідувати такі форуми, а завжди намагатися тримати зв’язок зі своїм лікарем. Лише він може правильно встановити діагноз та озвучити професійні рекомендації щодо лікування захворювання.

Теги
Поради, поради лікаря, Поради психолога
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