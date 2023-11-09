Некоторые чаи, в частности, зеленый, черный, белый, пуэр и улун, за счет содержания антиоксидантов и различных растительных соединений, помогают избавиться от жира на животе.

Однако, диетологи уточняют, ключевое слово здесь — помогают. Поскольку не существует никакой пищи или напитков, которые могли бы сами по себе избавлять человека от так называемого висцерального жира.

Именно его считают более опасным, чем другие жировые отложения. Слишком большое количество висцерального жира может привести к риску возникновения болезней сердца или диабета.

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Диетолог Оливия Тарантино, ссылаясь на авторитетных исследователей и их научные работы, выделила пять чаев, которые помогают сжигать жир на животе.

Зеленый чай — самый эффективный

Тарантино ссылается на исследование 2022 года, опубликованное в Международном журнале исследований окружающей среды и общественного здоровья, которое установило, что люди, которые выпивали четыре и более чашек зеленого чая в день, имели на 44% меньший риск развития абдоминального ожирения, чем люди, которые вообще не пили зеленый чай.

Большинство свойств зеленого чая обусловлены наличием в его составе полифенолов и подгруппы этих полифенолов — катехинов.

Исследователи попутно отметили, что катехины есть и в других видах чая, но зеленый чай имеет самую высокую концентрацию этих растительных соединений, которые ускоряют метаболизм.

Чай улун — увядшие листья

Чай улун изготавливается из тех же листьев, что и зеленый и черный чаи, но для улуна листья высушивают на солнце, пока они не завянут и не свернутся.

Исследования показывают, что чай улун также содержит полифенолы, которые ускоряют метаболизм и уменьшают абдоминальный жир.

Так, исследование 2020 года, проведенное Университетом Цукубы, установило, что чай улун увеличил расщепление висцерального жира примерно на 20%, и это происходило, когда участники эксперимента спали.

Черный чай — три чашки каждый день

Все типы черного чая влияют положительно на метаболические процессы и способствуют уменьшению висцерального жира.

И тоже за счет полифенолов, содержащихся в их составе.

Участники исследования 2014 года, опубликованного в Food & Function, которые выпивали три чашки черного чая ежедневно в течение трех месяцев, потеряли больше веса и заметнее уменьшили окружность талии, чем те, кто не пил чай.

Белый чай — наименее обработанный

Белый чай — наиболее деликатный и наименее обработанный вид чая.

Установлено, что белый чай вместе с зеленым и улуном ускоряет метаболизм и усиливает окисление жира, что может помочь в общей потере веса и уменьшении слоя висцерального жира в области живота.

Чай пуэр — китайский ферментированный напиток

Один из видов ферментированного китайского черного чая называется чай пуэр. Несколько исследований разных лет связывают его с потерей веса или уменьшением висцерального жира.

Так, исследование 2014 года, опубликованное в Phytotherapy Research, показало, что мужчины с метаболическим синдромом, которые пили чай пуэр, смогли достичь снижения жира и индекса массы тела.

Такой же результат получила и группа других исследователей, которые проводили аналогичный научный эксперимент в Японии

Источник: Eat Tthis, Not That